قطر تتقرب من إيران

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
التاريخ:
طباعة Email

قطر تتقرب من إيران وتستدعي القوات الأجنبية وهذا خطر على دول مجلس التعاون.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon