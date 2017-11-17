قطر وإيران

المصدر:
  • ليون بانيتا - وزير الدفاع الأميركي الأسبق
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قطر وإيران لا تقلان خطراً على الأمن والسلم الدوليين عن كوريا الشمالية.

 

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