التصدي لأعمال إيران

الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار والقانون الدولي.
الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار والقانون الدولي.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات.
حين يتاح لك أن تجلس بهدوء كامل مسترجعاً ذلك الشاب الذي كنته قبل عشرين أو ثلاثين عاماً، ماذا ترى؟ وكيف تشعر؟ ثم كيف تنظر إلى..
لم نتخيل أن تنحدر قطر إلى هذا المستوى الوضيع من التزييف والكذب، دولة وحكومة وإعلاماً رسمياً، كلهم كانوا مجتمعين عند «مسيلمة»..
تساءل أحدهم كيف يجمع الحوثيون الآلاف من المؤيدين في ذات الساحة التي يحشد فيها إخوان اليمن ذات الأعداد الضخمة، فهذه هي اليمن تختلط حركات الإسلام السياسي.
«أدياننا وثقافاتنا وحضاراتنا مرتبطة، والذين يريدون إيهامنا، أينما كانوا في العالم، أن الإسلام يُبنى على الانتقاص من الأديان..
خطاب أمير قطر أمام مجلس الشورى يثبت أن هذا البلد يقوده حفنة من المقامرين والمغامرين على حد سواء؛ إذ فوق افتقاد خطابه
جملة اجتماعية تحمل بين أحرفها إرثاً وثقافة مجتمعية صنعتها الحياة اليومية التي لا تخلو من البلاغة التي صنعتها حزمة الأخلاق..
أقل ما يمكن قوله في هذه الأيام، أن هناك ثورة في الساحة الرياضية، إذا تمعنّا بما آلت إليه المستجدات والتطورات الأخيرة، التي..
في الوقت الذي أخذت فيه مظاهر التطرف والعنصرية والكراهية بالتنامي في بقاع عدة من العالم، تضطلع دولة الإمارات بكتابة فصل مهم من تاريخ البشرية.
وأنا أتجول في معرض الكتاب لهذا العام، وجدت كنزاً من كنوز الثقافة والمعرفة التي أبدعها أبناء الإمارات، وهي النسخة الأولى من مجلة ماجد.