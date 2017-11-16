التصدي لأعمال إيران

المصدر:
  • نيكي هايلي - السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار والقانون الدولي.

 

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