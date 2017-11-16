قطر وإيران و«الإخوان»

المصدر:
  • د.سعد الدين إبراهيم - مدير مركز ابن خلدون بالقاهرة
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قطر وإيران و«الإخوان» يشكلون معاً خطراً داهماً على المنطقة.

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