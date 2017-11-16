إيران مصدر تهديد للمنطقة

المصدر:
  • عادل الجبير – وزير الخارجية السعودي
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الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي.

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