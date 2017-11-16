رغبة في إشاعة التوتر

المصدر:
  • أحمد أبو الغيط – أمين عام الجامعة العربية
التاريخ:
طباعة Email

التدخلات الإيرانية تعكس رغبة في إشاعة التوتر والاضطراب والهيمنة على الآخرين.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon