الصراع في اليمن تقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف إشعال الأوضاع في المنطقة كلها.
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رداً على أمير قطر
خطاب أمير قطر أمام مجلس الشورى يثبت أن هذا البلد يقوده حفنة من المقامرين والمغامرين على حد سواء؛ إذ فوق افتقاد خطابه
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
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التطرف الديني.. أسبابه وتداعياته
التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل
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هل هناك إيران أخرى لا نعرفها؟
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تصادقت مع صحافي إنجليزي شاب كان قد جاء إلى البحرين ضمن فريق من الصحافيين لإطلاق صحيفة..
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نحترم القانون عندما نلتزم به
احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،
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التزام إماراتي لا يتزحزح
أكثر التساؤلات أهميةً على مستوى الأمن الإقليمي والعالمي يتعلق بأطماع إيران في المنطقة العربية، بعد أن ثبت أنها لا تريد
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رحم الله امرأً عرف قدر نفسه
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
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علمك يا وطن
ماذا يعني أن تتناغم حركة الشعب مع مبادرة القيادة، وماذا يعني أن يلبي الشعب نداء القيادة في رفع العلم، وماذا يعني أن ينتظم
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استغلال التطور العلمي في حروب التدمير
لا أعلم إن كانت توجهات العالم المستقبلية تدعو للسلم، أم أنها تدعو للحرب؟
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البنوك وأنواعها
تعتبر البنوك الشريان الرئيسي للاقتصاد وهي التي يجري فيها النقد كما تجري الدماء في الشرايين فتقوم بتغذية الاستثمارات هنا وهناك. وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات لكل زبون ومن ثم تقوم بممارسة عملها التجاري كالتمويل والاستثمار وإلاقراض وتضع عليه أرباحها او بمعنى أدق الفائدة مقابل السداد المقسط على إجمالي أصل القرض،