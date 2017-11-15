الحوثيون أداة إيران العدوانية

المصدر:
  • محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
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تزويد إيران الحوثيين بصواريخ استهدفت الرياض عدوان مباشر على المملكة.

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