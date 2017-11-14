فشل قطر وتفاقم أزمتها

المصدر:
  • د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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قطر فشلت رغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام ورسائل المظلومية

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