على قطر الاعتراف قبل كل شيء بأن لديها مشكلة من أجل حلها لاحقاً
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«قال محمد حق محمد»
نسأل الله أن يديمها علينا نعمة نفاخر بها القاصي والداني..
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وهم القوة يقود إيران وعملاءها نحو الهاوية
قبل حكم «الملالي» في إيران، كانت للعالم العربي مع الدولة الفارسية قضية أساسية، هي احتلال الجزر العربية الإماراتية والتهديد..
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إيمانويل ماكرون: كلهم يكذبون
«أدياننا وثقافاتنا وحضاراتنا مرتبطة، والذين يريدون إيهامنا، أينما كانوا في العالم، أن الإسلام يُبنى على الانتقاص من الأديان..
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البحث عن قائل قصيدة «تعلّق قلبي طفلةً»
لايزال صوت المغني الراحل طلال مدّاح يتردد في أذني، وهو يشدو بالقصيدة المشهورة عند الصغير والكبير والعالم والجاهل..
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
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بيئــة العمــل الإيجـابيــة
عند ملاحظة عدد الساعات اليومية، التي نمضيها في أعمالنا سواء أكانت حكومية أم خاصة، لأدركنا بأننا نمضي العديد من الساعات
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إيران راعي الإرهاب الأساسي
إيران راعي الإرهاب الأساسي في اليمن والمنطقة وحزب الله وكيلها
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المواجهة بنور المعرفة
يعتقد البعض أن افتتاح أوبرا في دبي، ومركز ثقافي ضخم في العاصمة الكويت، والموافقة الرسمية أخيراً على السماح للمرأة السعودية..
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رائعة «اخوي محمد»
قصيدة الإخاء والعرفان «اخوي محمد» التي سطرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى
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رحم الله امرأً عرف قدر نفسه
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،