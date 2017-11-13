إيران راعي الإرهاب الأساسي

المصدر:
  • مايك بنس نائب الرئيس الأميركي
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إيران راعي الإرهاب الأساسي في اليمن والمنطقة وحزب الله وكيلها

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