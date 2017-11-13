إيران راعي الإرهاب الأساسي في اليمن والمنطقة وحزب الله وكيلها
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من اقتصاد اليأس إلى اقتصاد المعرفة
أكد الفلاسفة القدامى، أن المعرفة هي القوة، وأن المعرفة والقوة الإنسانية مترادفان، وكان أكثر الأشياء إيلاماً للإنسان، أن تتوفر..
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«قال محمد حق محمد»
نسأل الله أن يديمها علينا نعمة نفاخر بها القاصي والداني..
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إيمانويل ماكرون: كلهم يكذبون
«أدياننا وثقافاتنا وحضاراتنا مرتبطة، والذين يريدون إيهامنا، أينما كانوا في العالم، أن الإسلام يُبنى على الانتقاص من الأديان..
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وهم القوة يقود إيران وعملاءها نحو الهاوية
قبل حكم «الملالي» في إيران، كانت للعالم العربي مع الدولة الفارسية قضية أساسية، هي احتلال الجزر العربية الإماراتية والتهديد..
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رائعة «اخوي محمد»
قصيدة الإخاء والعرفان «اخوي محمد» التي سطرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى
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رهان السيسي الرابح
هناك شبه إجماع على نجاح المنتدى العالمي للشباب، الذي انعقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ في أكثر من جانب. أول ما يسترعي ضرورة..
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المواجهة بنور المعرفة
يعتقد البعض أن افتتاح أوبرا في دبي، ومركز ثقافي ضخم في العاصمة الكويت، والموافقة الرسمية أخيراً على السماح للمرأة السعودية..
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ريادة الحاضر والمستقبل
دولة الإمارات التي قدمت للعالم نموذجاً فريداً بحاضرها الزاخر بالإنجازات والمبادرات العملاقة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة..
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تمكين المرأة العسكرية والأمومة
نحظى في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكيمة، تتفهم احتياجات كافة أفراد المجتمع وتلبي متطلباته، تجلى ذلك مؤخراً في القانون رقم 18 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب