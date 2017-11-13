حل الأزمة في اليمن

المصدر:
  • محمد المخلافي وزير خارجية اليمن
التاريخ:
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إيران لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة في اليمن لأنها هي سبب الأزمة

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