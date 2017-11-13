إيران تدمر اليمن

المصدر:
  • عادل الجبير وزير خارجية السعودية
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إيران مسؤولة عن تغذية النزاع في اليمن بإمدادها الحوثيين وصالح بالسلاح

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