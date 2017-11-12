التمدّد الإيراني

المصدر:
  • د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
التاريخ:
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من المهم التصدي لخطر التمدّد الإيراني لأنه يمثل التحدي الأول

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