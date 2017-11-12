التصرفات العدائية

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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السعودية تحتفظ بحق الرد على التصرفات العدائية ضدها من قبل إيران

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