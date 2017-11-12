تصرفات إيران

المصدر:
  • نيكي هايلي مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة
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واشنطن متمسكة بردع تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار

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