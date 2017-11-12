خطر التمدد الإيراني

تزويد إيران الحوثيين بصواريخ استهدفت الرياض عدوان مباشر على المملكة
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البحث العلمي ضرورة للتطور والتقدم
يتفق العلماء والباحثون أن البشرية ما كان لها أن تبلغ مراحل حضارية متقدمة، لولا اعتماد الإنسان على الملاحظة والبحث والاستقراء
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لا «أنا» أمام الوطن
الحياة في مجملها أشبه بسباق ماراثون، ما إن ينتهي واحد حتى يبدأ آخر، وليس شرطاً أنّ مَن يبدأ بقوة هو الرابح، بل ما يهم هو..
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البارجة تمضي والأخطبوط يهوي إلى القاع
في ضوء تناثر كالمطر المضيء من أبوظبي، على إيقاع افتتاح اللوفر، الذي أضاء سماء الشرق والخليج والعالم بنسمات الثقافة والفن..
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وهم القوة يقود إيران وعملاءها نحو الهاوية
قبل حكم «الملالي» في إيران، كانت للعالم العربي مع الدولة الفارسية قضية أساسية، هي احتلال الجزر العربية الإماراتية والتهديد..
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أهلاً بو يعقوب.. شكراً بو محمد
في حمى الأخبار المتسارعة من ملامح السياسة الرياضية الجديدة، بعد تعيين يوسف السركال رئيساً للهيئة العامة للرياضة، فقد صادف..
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تمكين المرأة العسكرية والأمومة
نحظى في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكيمة، تتفهم احتياجات كافة أفراد المجتمع وتلبي متطلباته، تجلى ذلك مؤخراً في القانون رقم 18 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..
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إنها إيران في اليمن
أنكرت طهران منذ البداية تدخلها في اليمن ودعمها الحوثيين بالسلاح، وكعادتها لا يطول العمر بكذبها حتى ينكشف للعيان، وها هو العالم..
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العمل الجماعي
هل أصبحت الرياضة حكراً على أحد؟ وهل أصبح الطموح نحو تقلّد المناصب الرياضية مرتبطاً بأسلوب معيّن يصعب على الآخرين فهمه واستيعابه؟
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حكومة بين الكتب
الأربعاء الماضي، اجتمع مجلس وزرائنا الموقر في معرض الشارقة الدولي للكتاب حيث اعتمد الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية..
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في حب الإنسانية
كانت جولة سريعة في أروقة الإبداع والإرادة البشرية، ومع ذلك أحسسنا بأننا نمسك آلاف السنين بين أيدينا..