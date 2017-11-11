باريس لا تطرح رحيل الأسد

المصدر:
  • جان إيف لودريان - وزير خارجية فرنسا
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باريس لا تطرح رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً مسبقاً

 

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