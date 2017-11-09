الحوثي أداة إرهابية

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير خارجية السعودية
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كل يوم يتضح أن مليشيات الحوثي أداة إرهابية في يد إيران لتدمير اليمن

 

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