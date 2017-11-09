ولادة حركة الحوثيين تمت في أحضان المرجعيات الطائفية في إيران.
جاء الإعلان عن يوم عربي للأسرة، ليجسد الدور المهم الذي تسهم به الأسرة في حياة المجتمع، أي مجتمع، باعتبارها النواة التي
بعد أن أتم المستشار البريطاني هارلد انجرامس صلح القبائل الحضرمية عام 1934م عرفت حضرموت واحدة من أكثر فتراتها السياسية استقراراً مقارنة بما مضى
لا تجدي الطيبة والنيات الحسنة نفعاً مع من اعتاد إضمار الشر وارتكاب أفعال ترقى إلى إعلان الحرب..
الحاج خميس سالم، أحد رموزنا الرياضية، في الزمن الجميل، فرحتي به كانت كبيرة، وهو يحضر حفل تدشين كتابي الجديد «إمبراطور من ذهب»..
لا يختلف اثنان على أن يوسف يعقوب السركال، من القيادات الرياضية المحترمة، التي أعطت الكثير في المجال الرياضي، والكروي تحديداً..
في مقال بصحيفة «إيه بي سي» الإسبانية، قال المحلل الإسباني خورخي كاتشينيرو، إن الحكومة القطرية قدمت 125 مليون يورو لتشكيلات مسلحة وميليشيات إرهابية،
ذات يوم، منذ سنوات بعيدة جداً، كان كثير من الغربيين يعتقدون بأننا في الخليج نركب الجمل، نعيش في الصحراء ونسكن الخيام، كانت..
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،