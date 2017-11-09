الحوثي ذراع إيران في اليمن

المصدر:
  • د. أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
التاريخ:
طباعة Email

خطر تحويل الحوثيين إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا.

 

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon