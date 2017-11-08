إدامة الحرب

المصدر:
  • تركي بن صالح المالكي المتحدث باسم التحالف العربي
التاريخ:
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إيران دعمت الحوثيين من أجل إدامة الحرب ونشر الفوضى في اليمن

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