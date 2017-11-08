إيران دعمت الحوثيين من أجل إدامة الحرب ونشر الفوضى في اليمن
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ردع العـدوان
لسنا بحاجة إلى أدلة لنثبت أن إيران تستهدف دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، المؤامرات أصبحت واضحة، فهذه وثائق..
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«الشاطئية» تغرق
استضافت مدينة السحر والجمال، دبي، بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية خلال الأسبوع الماضي، وعلى رمال شواطئها الذهبية، توج..
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بين معرض الشارقة و"لوفر" أبوظبي
بين معرض الشارقة للكتاب وافتتاح الصرح الفني الكبير لمتحف اللوفر أبوظبي، نعيش عرساً حقيقياً في دولتنا التي نتجمل بها عاماً..
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إيران هي التحدي الأول
من الواضح للجميع أن قرار قيادة قوات التحالف العربي الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، إنما المقصود به..
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في حياة طفلة «كتاب»
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
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لبنـــان يقــــاوم
دخل لبنان في نفق جديد، أشد ظلمة من تلك التي سبقتها، ولن يخرج منه سريعاً..
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«التوثيق» خير من النوم !!
من لا يحفظ ماضيه، لن يحفظه مستقبله، من منطلق هذه القاعدة، تولّدت لدي الحاجة إلى تدوين الأحداث وحفظ التواريخ والأسماء، بقدر..
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الدوحة بلا غطاء سياسي
أبرز الشهادات الغربية، من شخصيات سياسية وأمنية، تدين قطر، وهكذا شهادات لا تأتي تأبطاً للشر، بقدر كونها تستند إلى
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رحم الله امرأً عرف قدر نفسه
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
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ثقافات يجب أن توأد
تزخر المجتمعات الإنسانية بثقافات متنوعة، بعضها إيجابي، وبعضها سلبي، بعضها نافع يسهم في رقي الإنسان وتنمية الأوطان وبناء الحضارات..