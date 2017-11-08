الراعي الأكبر للإرهاب

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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ما كان للحوثي الاستمرار في النزاع لولا دعم إيران الراعي الأكبر للإرهاب

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