حزب الله تفاوض مع "داعش" فكيف لرئيس حكومة أن يقبل ذلك؟!
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ثقافة تقبيل غبرة السباطات
لطالما قلنا: إن ثقافة الاعتذار من الثقافات التي تنقصنا في العالم الثالث بشكل عام، وفي عالمنا العربي بشكل خاص، لأن الاعتذار..
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مستقبل وظائف البشر والاقتصاد المعرفي
ثمة جدل واسع يدار حالياً عن مستقبل الوظائف البشرية مصاحباً لازدهار الاقتصاد المعرفي، وتطور التكنولوجيا، وأجهزة الذكاء الاصطناعي..
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خيارات الحرب مع إيران
تتزايد جبهات المواجهات مع إيران وحلفائها الرئيسيين. فالصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية تطور عسكري..
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
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لبنـــان يقــــاوم
دخل لبنان في نفق جديد، أشد ظلمة من تلك التي سبقتها، ولن يخرج منه سريعاً..
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منتدى الإعلام الإماراتي
من حيث الفكرة، فإن تنظيم ملتقى سنوي يلتقي فيه أبناء المهنة من الإماراتيين والعاملين في هذا الإعلام بشكل عام ليطرحوا قضايا..
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التطرف الديني.. أسبابه وتداعياته
التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل
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إعلامنا يواجه التحديات
لم تشهد المنطقة طوال عمرها، حملات مسمومة، لاعتبارات سياسية، مثل هذه المرحلة التي نواجه فيها وضعاً غير مسبوق، من حيث
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قطر وإيران جبهة الإرهاب
من حق مملكة البحرين أن تتخذ ما تشاء من إجراءات احترازية مشددة على حدودها مع قطر من استخدام جوازات السفر وغيرها، وذلك بعد..
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صدفة وَيَا محلى الصدف
في نفس اليوم يولد نجمان في مكانين مختلفين في العالم، أحدهما في الأرجنتين، ويصبح في ما بعد أشهر لاعب في العالم رغم صغر حجمه..