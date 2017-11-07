حزب الله

المصدر:
  • سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية
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حزب الله تفاوض مع "داعش" فكيف لرئيس حكومة أن يقبل ذلك؟!

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