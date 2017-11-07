الوطن يستحق التضحية

المصدر:
  • ميشال سليمان الرئيس اللبناني السابق
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لبنان دخل في نفق يحتّم على الجميع رص الصفوف لأن الوطن يستحق التضحية

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