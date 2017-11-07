التسوية السياسية

المصدر:
  • فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق
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حزب الله اعتبر التسوية السياسية ضعفاً ويتصرف وفقاً لتعليمات إيرانية

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