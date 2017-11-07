مأزق التسوية في لبنان

المصدر:
  • ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج
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السعودية لم تحرّض الحريري على الاستقالة ودعمنا كل مواقفه في السابق

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