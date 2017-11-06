شرور إيران في لبنان

المصدر:
  • سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل
التاريخ:
طباعة Email

حزب الله بات دولة داخل الدولة، وإيران لا تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon