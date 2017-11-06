حفظ الله لبنان

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
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حفظ الله لبنان وشعبه، مسيحيين ومسلمين، من شرور إيران وأتباعها

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