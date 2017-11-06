حفظ الله لبنان وشعبه، مسيحيين ومسلمين، من شرور إيران وأتباعها
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كلمات ما بعد الصلاة
ليس في الأمر جديد، فالمجلس عصر ذاك الاثنين كان يغص بالحضور كالمعتاد والوفود الدبلوماسية تؤمه وفدٌ إثر وفد، وصاحب المجلس لا..
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الترابط الأسري طريق المجتمع الآمن
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
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رحم الله امرأً عرف قدر نفسه
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
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الإمارات والتفوق الأخلاقي
في خطوة عظيمة تعزز صدارة الإمارات الأخلاقية وريادتها إقليمياً وعالمياً، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله..
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نحترم القانون عندما نلتزم به
احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،
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علمك يا وطن
ماذا يعني أن تتناغم حركة الشعب مع مبادرة القيادة، وماذا يعني أن يلبي الشعب نداء القيادة في رفع العلم، وماذا يعني أن ينتظم
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طوابير «آيفون»
في واحدة من أهم الدراسات التي كانت سبباً في اقتناصه جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017، يكشف الأميركي ريتشارد ثالر أسرار تفضيل..
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سرّ الإمارات العريقة الفتية
وجدت نفسي، مساء الخميس الماضي، أوقع روايتي جملون، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، وهالني، أنني أشارك في هذا..
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الإسلام دين السلام
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،