قتال الإيرانيين

المصدر:
  • وليد جنبلاط نائب في البرلمان اللبناني
التاريخ:
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نحن لا نملك القدرة على قتال الإيرانيين من داخل لبنان، ولدينا ما يكفينا من مشكلات

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