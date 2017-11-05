حزب الله الإرهابي

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
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قطر فتحت الباب على مصراعيه لدخول أتباع حزب الله الإرهابي إلى قطر والخليج.

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