قطر ضالعة في الإرهاب

المصدر:
  • د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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وثائق بن لادن تؤكد أن أزمة قطر هي التطرف والإرهاب.

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