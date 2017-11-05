قطر ضالعة في الإرهاب

وثائق بن لادن تؤكد أن أزمة قطر هي التطرف والإرهاب.
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سرّ الإمارات العريقة الفتية
وجدت نفسي، مساء الخميس الماضي، أوقع روايتي جملون، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، وهالني، أنني أشارك في هذا..
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كلمات ما بعد الصلاة
ليس في الأمر جديد، فالمجلس عصر ذاك الاثنين كان يغص بالحضور كالمعتاد والوفود الدبلوماسية تؤمه وفدٌ إثر وفد، وصاحب المجلس لا..
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طوابير «آيفون»
في واحدة من أهم الدراسات التي كانت سبباً في اقتناصه جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017، يكشف الأميركي ريتشارد ثالر أسرار تفضيل..
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مع بقاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شهدت الفترة الماضية، العديد من السجالات بشأن مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقضية تماسكه وبقائه، خاصة في أعقاب..
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وثائق بن لادن.. إخوان وإيران
هذه هي الدفعة الرابعة من وثائق أسامة بن لادن التي تفرج عنها الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» لكنها الأهم على الإطلاق من..
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القاعدة برعاية قطرية إيرانية
كشفت الوثائق التي تم تسريبها، بخصوص أسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة، وهي وثائق مكتوبة بخط يده، وبخط يد أفراد من عائلته،
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ثالوث الإرهاب العالمي
في الوقت الذي يوجّه تنظيم الحمدين كل اتهاماته للدول الأربع المقاطعة، ويذهب إلى القوى الخارجية ليقدم لها مظلومياته ويبرئ نفسه..
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قنيدي قطر واستهداف مصر
تهديدات محمد القنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية بمصراتة، والقيادي بميليشيات «البنيان المرصوص»، لجمهورية مصر العربية، ليست وليدة الصدفة.
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100 عـام مـن الكـذب
مر قرن كامل على ذلك اليوم الذي أعلن فيه وزير خارجية بريطانيا العظمى بلفور وعده بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين..
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«لا نقبل الاستنساخ»!
الاجتماع الثنائي الذي جمع الشيخ سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية..