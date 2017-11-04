التحالف العربي

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
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التحالف العربي يتعامل في اليمن بموجب قواعد القانون الدولي.

 

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