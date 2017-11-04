السعي للسلام في اليمن

مستعدون لإيقاف الحرب والجلوس للحوار من أجل سلام شامل في اليمن.
العَلَمْ لي كانْ زايدْ رافعنِّهْ هوُ أمانتنا نعيشْ ونرفعَهْ بالدًّما لهْ نفتدي ونذودْ عنِّهْ وفي القلوبْ وفي المشاعرْ
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
تتزايد التساؤلات داخل الولايات المتّحدة عن مدى إمكان عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة قبل نهاية فترة حكمه الدستورية..
للمرة الأولى منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م، تم عرض الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في اليمن عبر شاشة قناة
حالة وطنية نادرة، ومشهد يثير الكبرياء والفخر، ويوم تجلت فيه الروح الوطنية بأسمى معانيها، ونحن نرى شعب الإمارات بأكمله،
الهجوم المسعور لوسائل الإعلام القطرية والمنصات الإعلامية الممولة منها، ضد مجلس التعاون الخليجي، يعد إعلاناً صريحاً عن عدم وجود أية نوايا.
على جدار مقهى قديم في بلدة فرنسية جميلة وُضِعَت لوحة تحمل حكمة، تختصر الآلاف من كتب الإدارة والتطوير وأسباب النجاحات والإخفاقات..
للتيارات الحزبية ألاعيب كثيرة لاجتذاب الجماهير نحو أيدولوجياتها ومشاريعها السياسية، ومنها إطلاق المصطلحات الرنانة، لتكون..
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
ستظل عبارات السعادة أمراً هلامياً أو كلاماً إنشائياً في أذهان الناس ما لم تؤطر في سياسات تنعكس على أداء الجهات الحكومية والخاصة.