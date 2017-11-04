السعي للسلام في اليمن

المصدر:
  • عبد ربه منصور هادي - الرئيس اليمني
التاريخ:
طباعة Email

مستعدون لإيقاف الحرب والجلوس للحوار من أجل سلام شامل في اليمن.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon