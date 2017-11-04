نشاطات الإرهابيين في عدن

المصدر:
  • أحمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء اليمني
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أحذّر من نشاطات الإرهابيين في العاصمة المؤقتة عدن.
 

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