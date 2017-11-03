كوريا الشمالية بسلوكها تشكل تهديداً

المصدر:
  • ينس ستولتنبيرغ - أمين عام حلف «ناتو»
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كوريا الشمالية بسلوكها تشكل تهديداً عالمياً ونحن نؤيد فرض عقوبات مشددة عليها.

 

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