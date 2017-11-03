كوريا الشمالية بسلوكها تشكل تهديداً عالمياً ونحن نؤيد فرض عقوبات مشددة عليها.
كوريا الشمالية بسلوكها تشكل تهديداً عالمياً ونحن نؤيد فرض عقوبات مشددة عليها.
العَلَمْ لي كانْ زايدْ رافعنِّهْ هوُ أمانتنا نعيشْ ونرفعَهْ بالدًّما لهْ نفتدي ونذودْ عنِّهْ وفي القلوبْ وفي المشاعرْ
للمرة الأولى منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م، تم عرض الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في اليمن عبر شاشة قناة
الهجوم المسعور لوسائل الإعلام القطرية والمنصات الإعلامية الممولة منها، ضد مجلس التعاون الخليجي، يعد إعلاناً صريحاً عن عدم وجود أية نوايا.
عندما نزع جمال خاشقجي القناع عن وجهه، حاول أن يجد سنداً للإخوان عند قيادة بلاده، وظن أنه يستطيع أن يغير التوجهات بعد رحيل الملك عبد الله.
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
الأمر المؤكد أن الأرقام المحايدة، التي خرجت بها بحوث الغلاء والتضخم وبحوث إنفاق الأسرة، التي أظهرت ارتفاع مستوى التضخم
لا يستحق شخص مثل جمال خاشقجي التركيز والاهتمام، فمن ذهب إلى الخارج ليتطاول على وطنه في وسائل الإعلام الأجنبية، يُنظر إليه..
لايزال صوت المغني الراحل طلال مدّاح يتردد في أذني، وهو يشدو بالقصيدة المشهورة عند الصغير والكبير والعالم والجاهل..
من الواضح أن النظام القطري ليست لديه أي نوايا للتراجع والاستجابة للمطالب الموجهة إليه من الدول المقاطعة له والمكافحة للإرهاب..
التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل