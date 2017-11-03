كوريا الشمالية

المصدر:
  • مون جيه إن - رئيس كوريا الجنوبية
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على جميع الدول أن تلتزم بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

 

 

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