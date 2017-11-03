كوريا ووسائل ردعها

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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الصين لم تفعل شيئاً مع كوريا الشمالية مع أنها تستطيع حل المسألة بسهولة.

 

 

 

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