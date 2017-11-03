قرارات مجلس الأمن

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا
التاريخ:
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نحن لا نبرر ما تفعله كوريا الشمالية التي تتصرف بتحدٍ وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

 

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