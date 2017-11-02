حملة الإعلام القطري

المصدر:
  • عبد اللطيف الزياني - أمين عام مجلس التعاون
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حملة الإعلام القطري على مجلس التعاون وأمينه، تجاوزت كل الأعراف والقيم الإعلامية.

 

 

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