تجميد عضوية قطر

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
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الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون، هي تجميد عضوية قطر حتى تعود لعقلها.

 

 

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