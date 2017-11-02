قطر ضد مجلس التعاون

المصدر:
  • حمد بن عيسى آل خليفة - ملك البحرين
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قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والروابط التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي

 

 

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