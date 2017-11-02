قطر ضد مجلس التعاون

قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والروابط التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي
قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والروابط التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي
من الواضح أن النظام القطري ليست لديه أي نوايا للتراجع والاستجابة للمطالب الموجهة إليه من الدول المقاطعة له والمكافحة للإرهاب..
لا يستحق شخص مثل جمال خاشقجي التركيز والاهتمام، فمن ذهب إلى الخارج ليتطاول على وطنه في وسائل الإعلام الأجنبية، يُنظر إليه..
عندما نزع جمال خاشقجي القناع عن وجهه، حاول أن يجد سنداً للإخوان عند قيادة بلاده، وظن أنه يستطيع أن يغير التوجهات بعد رحيل الملك عبد الله.
ماذا يعني أن تتناغم حركة الشعب مع مبادرة القيادة، وماذا يعني أن يلبي الشعب نداء القيادة في رفع العلم، وماذا يعني أن ينتظم
طالعتنا وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بالأخبار المفجعة والأليمة التالية... تفجير استهدف مسجداً ببلدة القديح في محافظة
تعتبر البنوك الشريان الرئيسي للاقتصاد وهي التي يجري فيها النقد كما تجري الدماء في الشرايين فتقوم بتغذية الاستثمارات هنا وهناك. وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات لكل زبون ومن ثم تقوم بممارسة عملها التجاري كالتمويل والاستثمار وإلاقراض وتضع عليه أرباحها او بمعنى أدق الفائدة مقابل السداد المقسط على إجمالي أصل القرض،
أتعلم من هو الفطن؟، إنه ذلك الحاذق الفاهم الحكيم، أو كما يقول إخواننا المصريون «الذي يفهمها وهي طايره»، والذي يفطن للشيء..
تتسابق الجهات الحكومية والخاصة على عمليات التعيين والتوظيف عموماً والاستقطاب خصوصاً لاختيار أفضل الكفاءات من الموارد البشرية..
بلا شك أن الأدب متعدد الأساليب، فمهما تغيرت العصور، يبقى الأدب بأنواعه، كالأدب الشعبي المقروء لدى أغلبية الناس، لكون هذا..
يتداول الناس مقولة تنسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي: «الشخص المحايد، هو شخصٌ لم ينصر الباطل، ولكنه من المؤكد