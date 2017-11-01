العلاقات الروسية الأميركية

روسيا بلد نووي كبير ومن الأفضل أن نحسن العلاقات معها.
-
صفعة على وجه الدوحة
تحصد الدوحة الخيبات تلو الخيبات، ويكفيها أنها باتت منبوذة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي ودولها، من جراء سياساتها، وما
-
قرار إنهاء الصحوة
للتيارات الحزبية ألاعيب كثيرة لاجتذاب الجماهير نحو أيدولوجياتها ومشاريعها السياسية، ومنها إطلاق المصطلحات الرنانة، لتكون..
-
ماذا قال السركال للشيخ؟!
تشهد الساحة الخليجية هذه الأيام، صراعاً إعلامياً على الهواء مباشرة، كل يستغل قنواته وأدواته في الرد والسب والشتائم، بكل الألفاظ..
-
أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
-
الإسلام دين السلام
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
-
صدام: يا أبا أحمد عدي أتعبني أرجوك أن تعقّله
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
-
ثقافة الاعتذار
يعتقد الكثير من الناس أن الاعتذار سمة من سمات الشخصية الضعيفة، وأن الأشخاص ضعيفي الشخصية هم فقط من يقدمون على الاعتذار، وهذا..
-
أخطاؤكم قليلة.. لكنها كارثية
«لا تزعلون أصدقائي الحكام..» هذا الموسم ليس هو الأسوأ لكم في الأداء منذ بداية عصر المحترفين، نعم عدد الأخطاء أقل بكثير بالعدد..
-
نحترم القانون عندما نلتزم به
احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،
-
لا تضربه.. استمع إليه
في كل مرة ينتشر فيها مقطع فيديو لمعلم يعنف طالباً أو ينهال عليه ضرباً، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ضد المعلم القاسي وسلوكه..