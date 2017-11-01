العلاقات الروسية الأميركية

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
التاريخ:
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روسيا بلد نووي كبير ومن الأفضل أن نحسن العلاقات معها.

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