ترامب وبوتين

المصدر:
  • زيغمار غابرييل وزير خارجية ألمانيا
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الرئيسان ترامب وبوتين لا يعولان على قوة الحق بل على حق القوة.

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