الإدارة الأميركية

المصدر:
  • ديمتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا
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انتهى أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد توقيع العقوبات.

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