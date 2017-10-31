الحوثي الطائفية

المصدر:
  • بليغ المخلافي الناطق باسم حزب العدالة اليمني
التاريخ:
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إيران أوجدت جماعة الحوثي الطائفية لتكون يدها في خاصرة السعودية

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