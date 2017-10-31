إيران وأذرعها تستهدف السعودية

المصدر:
  • محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
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حرب اليمن ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى «حزب الله» آخر على حدود المملكة

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