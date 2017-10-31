استيلاء الحوثيين على اليمن بدعم من إيران يهدد أمن المملكة والمنطقة بأكملها
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ثقافة الاعتذار
يعتقد الكثير من الناس أن الاعتذار سمة من سمات الشخصية الضعيفة، وأن الأشخاص ضعيفي الشخصية هم فقط من يقدمون على الاعتذار، وهذا..
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ماذا قال السركال للشيخ؟!
تشهد الساحة الخليجية هذه الأيام، صراعاً إعلامياً على الهواء مباشرة، كل يستغل قنواته وأدواته في الرد والسب والشتائم، بكل الألفاظ..
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«مصر».. أبداً لن تنكسر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ مِصْرَ، فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدًا كَثِيفًا، فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ»..
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رحـل البرزاني
رحل مسعود برزاني، تنازل عن رئاسة كردستان العراق التي تشبث بها بعد انتهاء ولايته، حمل أوهامه وأحلام والده الراحل وأمنيات بعض..
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قرار إنهاء الصحوة
للتيارات الحزبية ألاعيب كثيرة لاجتذاب الجماهير نحو أيدولوجياتها ومشاريعها السياسية، ومنها إطلاق المصطلحات الرنانة، لتكون..
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فكيف يكون الإنسان الحقيقي؟
من المفاهيم التي تستحق أن نتوقف عندها مصطلح (الإنسان الحقيقي)، فكيف يكون هذا الإنسان؟ أو من هو هذا الإنسان؟ هل نحن أناس حقيقيون..
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بين المنصات والمحطات
واضح أن السجال حول منصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على وسائل الإعلام، التي يطلق عليها البعض تقليدية، سيبقى مستمراً إلى..
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أخطاؤكم قليلة.. لكنها كارثية
«لا تزعلون أصدقائي الحكام..» هذا الموسم ليس هو الأسوأ لكم في الأداء منذ بداية عصر المحترفين، نعم عدد الأخطاء أقل بكثير بالعدد..
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صفعة على وجه الدوحة
تحصد الدوحة الخيبات تلو الخيبات، ويكفيها أنها باتت منبوذة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي ودولها، من جراء سياساتها، وما
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صدام: يا أبا أحمد عدي أتعبني أرجوك أن تعقّله
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا