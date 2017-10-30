الانقلابيون يخربون اليمن

المصدر:
  • عادل الجبير وزير خارجية السعودية
التاريخ:
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ميليشيات الحوثي وصالح سببت الحرب والفقر والجوع والمرض في اليمن

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