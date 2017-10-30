الشرعية اليمنية

المصدر:
  • عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان السعودي
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قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل البلاد

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