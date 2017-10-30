قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل البلاد
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بين المنصات والمحطات
واضح أن السجال حول منصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على وسائل الإعلام، التي يطلق عليها البعض تقليدية، سيبقى مستمراً إلى..
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العابثون بالأرقام
على جدار مقهى قديم في بلدة فرنسية جميلة وُضِعَت لوحة تحمل حكمة، تختصر الآلاف من كتب الإدارة والتطوير وأسباب النجاحات والإخفاقات..
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سقـوط الدولة العنصرية
آلاف اللغات واللهجات تنتشر حول العالم، ومع ذلك لا يزيد عدد الدول في العالم كله على 300 دولة، بل هو لم يبلغ ذلك الرقم بعد..
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كوميديا سوداء
لم يعد هناك كلمات جديدة، يمكن أن تضاف لوصف حال اتحادنا لكرة القدم، فالكلمات انتهت وهو لا يزال يسير في الطرق نفسها الخاطئة..
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ادعاءات الأمير الباطلة
يبدو أن النظام القطري لا يمل من إطلاق الأكاذيب والادعاءات الباطلة، خاصة أمام الكاميرات على الفضائيات، ولم لا وهو يؤوي فضائية..
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صدام: يا أبا أحمد عدي أتعبني أرجوك أن تعقّله
ونستكمل ذكرياتنا مع الشهيد فهد الاحمد، فهو شخصية كانت لها وزنها على الصعيد الرياضي اقليميا وعربيا ودوليا
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اعترافات بن جاسم
حازت قطر بجدارة على وسم أحمر يحمل شعار خطر الموت كتلك الشعارات التي نراها على مولدات الكهرباء والتي تنذر بالخطر الشديد سواء..
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أوهام الزعامة
هناك قادة يأخذون بلادهم نحو المستقبل، وهناك قادة يعودون ببلادهم إلى الماضي، الأول يجلب الخير والفخر لشعبه، والآخر يدمر إنسانية..
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رأس الأفعى يبخ سمومه
خروج «رأس الأفعى» وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على وسائل الإعلام القطرية وحديثه المسموم، الذي يدين..
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مفتاح وقف حرب اليمن
يشن الحوثيون وميليشيات علي عبدالله صالح، حملة إعلامية؛ لتشويه سمعة التحالف العربي، وتحديداً السعودية والإمارات، وهذه